القرية العالمية تغيّر حياة زائر محظوظ بجائزة العيد الكبرى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خلال اليوم الختامي للموسم 26، غيرت القرية العالمية في دبي مسار حياة أحد الضيوف المحظوظين عندما تمكن من ربح سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً.

وقال ناجاساي ريدّي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي تملكته السعادة الغامرة خلال تسلم مفاتيح سيارته الجديدة، أول من أمس: «لقد شعرت بأني محظوظ جداً. عندما أخبروني بأنني من المرشحين للحصول على الجائزة شعرت بالحماس، ولكن لم أتوقع أبداً أن أكون أنا الرابح».

ومنحت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، جميع الضيوف، فرصة المشاركة في السحب تلقائياً بمجرد شرائهم تذاكر للدخول إلى القرية العالمية، أو من خلال حجزهم طاولات في مجلس العالم، خلال الفترة من 22 أبريل الماضي حتى السادس من مايو الجاري لفرصة ربح سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات والمثالية لمحبي المغامرات والاستكشاف في العالم.

وزار ريدّي الوجهة مرة خلال هذا الموسم، واشترى تذكرته عبر الإنترنت مقابل 15 درهماً فقط للاستمتاع بالفعاليات والعروض الثقافية المتنوعة. وأضاف الفائز بالجائزة: «هذه هي المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة ربح جائزة على الإطلاق، وأنا على يقين بأن الجائزة ستغير مسار حياتي نحو الأفضل».

ويقيم الضيف الرابح في دبي منذ أربع سنوات، ويعمل في إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق، ولم يمتلك سيارة خاصة به، لذا كان متحمساً وبشغف للجلوس وراء مقود جائزته الرائعة.

ونظمت القرية العالمية فعاليات متنوعة للاحتفال، للمرة الأولى، بمناسبة عيد الفطر السعيد، والتي تكللت بسحب جائزة العيد الكبرى.

• الوجهة الشهيرة نظمت فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفال للمرة الأولى بمناسبة عيد الفطر السعيد.



• ناجاساي ريدّي: «لم أتوقع أبداً أن أكون أنا الرابح.. أنا على يقين بأن هذه الجائزة ستغير مسار حياتي نحو الأفضل».

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