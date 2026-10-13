قمة المليار متابع: جائزة المليون دولار تنتظر القصص الملهمة

فتحت قمة المليار متابع باب المشاركة في النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الجائزة الأغلى عالمياً بقيمة مليون دولار، والتي تعمل على تحفيز صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتوظيفها في تقديم قصص هادفة تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية مؤثرة.

وأطلقت القمة جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع BytePlus، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة ByteDance، وتحظى هذا العام بدعم من «تيك توك»، ما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، خلال الفترة من الثامن إلى 10 يناير 2027، العرض الأول للأعمال المتأهلة، وتعكس الجائزة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى، وتفتح مساحة جديدة أمام صناع المحتوى المبدعين للجمع بين قوة الفكرة وإمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلام هادفة قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

ودعت القمة صناع المحتوى المبدعين حول العالم إلى المشاركة في صناعة قصص جديدة تستكشف قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية، باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تخيل الطريقة التي تروى بها القصص وتصل إلى الجمهور، وذلك بتقديم أعمالهم قبل الموعد النهائي في 20 نوفمبر المقبل.

اكتشاف المواهب

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائب رئيس قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن دعم صناع المحتوى في توظيف الذكاء الاصطناعي يتكامل مع رؤية الإمارات لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والاستثمار في المواهب القادرة على قيادة التحولات المستقبلية، وقالت: «تسهم القمة في ترجمة هذا التوجه إلى فرص عملية من خلال جمع صناع المحتوى المبدعين والمواهب وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والخبراء تحت سقف واحد، وإتاحة مساحة لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص ومشاريع تصل إلى العالم».

وأضافت: «نطمح من خلال الجائزة إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على صياغة مستقبل صناعة المحتوى، وإلى تقديم نماذج ملهمة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتعزيز الخيال الإنساني، وليس بديلاً عنه»، وأشارت إلى أن جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، إذ تركز على التكنولوجيا لتوسيع حدود الإبداع ومنح صناع المحتوى المبدعين إمكانات جديدة للتعبير عن الإنسان وقضايا المجتمع وتحولات العالم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي وابتكار لخدمة الفكرة والقصة وبناء تجارب قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

دعم صناع المحتوى

من جهته، أكد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى BytePlus، لونغ لي، أن التعاون مع قمة المليار متابع يعكس أهمية دعم صناع المحتوى المبدعين وتوطيد العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمام المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعرف على الإمكانات التي توفرها التقنيات الجديدة، وقال: «تشكل القمة منصة عالمية مهمة لاكتشاف المواهب والأفكار الجديدة، حيث تجمع الجائزة بين الإبداع البشري والإمكانات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمنح صناع المحتوى المبدعين فرصة لاستكشاف طرق جديدة في سرد القصص وتناول القضايا التي تهم المجتمعات حول العالم. ونتطلع إلى مشاهدة الأعمال المشاركة في الجائزة، وما ستكشفه من رؤى جديدة حول مستقبل صناعة المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «نؤمن في BytePlus بأن التكنولوجيا تكون أكثر تأثيراً عندما تمنح المبدعين مساحة أكبر للتجريب والتعبير، وتساعدهم في الوصول إلى جماهير جديدة بطرق مبتكرة، وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى قصص وتجارب بصرية تصل إلى جمهور عالمي».

ويتم تقييم المشاركات في الجائزة وفق مجموعة من المعايير، التي توازن بين دمج الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والإبداع والجماليات والتنفيذ التقني.

موضوعات رئيسة

دعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين، الراغبين في المنافسة على الجائزة، إلى تقديم أعمال تتمحور حول أحد الموضوعات الرئيسة، وتشمل: المجتمع والقضايا الإنسانية، والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، والإنسان والذكاء الاصطناعي، والمناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير، وأخيراً العلاقات الإنسانية، من خلال الرابط: https://www.1billionsummit.com/ai-award-2027.