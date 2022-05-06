خُمس أطفال كوريا الجنوبية غير سعداء

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

قال ما يقرب من خُمس الأطفال في كوريا الجنوبية إنهم غير سعداء، مشيرين إلى أن الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة هو السبب الأكبر، حسبما أظهر استطلاع جرى نشر نتائجه أمس.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الطفل، ونشرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نتائجه، قال 81.4% ممن شملهم الاستطلاع إنهم إما «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، بينما قال 18.6% إنهم «ليسوا سعداء جداً» أو «غير سعداء على الإطلاق».

وأجري الاستطلاع على 1270 طفلاً ومراهقاً.

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