هل يمكن لصور عارية للبشر لفت انتباه الكائنات الفضائية.. ناسا تجرب ذلك!

المصدر: موقع الامارات اليوم

تعتقد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أنها توصلت إلى أفضل الطرق لجذب انتباه الفضائيين، وذلك بإرسال صور لبشر عراة إلى الفضاء الخارجي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الصن» الشعبية في بريطانيا فإن الوكالة تخطط لإطلاق صور بشر عراة إلى أعماق المجرة في محاولة لجذب انتباه الفضائيين إلينا.

ولكن دلاً من الصور الواقعية، قررت الوكالة إنجاز رسومات منقوشة لرجل وامرأة عراة مع نموذج DNA بجانبهم.

كما سيتم إرسال رسالة تحتوي على وصف للجاذبية، وقد تم إعداد الرسومات بحيث تعكس ودا بشريا أيضًا، حيث تم تصوير الرجل والمرأة وهو يلوحان قليلاً لجذب انتباه الكائنات الغريبة الذكية، ويأتي هذا كجزء من مشروع يسمى «منارة في المجرة (BITG) يحاول التواصل مع الحياة الذكية في الكون.

وسيتم إرسال كل ذلك في شكل رمز ثنائي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام صور عارية للبشر لمحاولة التواصل بهذه الطريقة.

وتشرح الدراسة الجديدة:»على الرغم من أن مفهوم الرياضيات من منظور الإنسان يحتمل أن يكون غير معروف للذكاء خارج الأرض، فمن المحتمل أن تكون الثنائية كونية تناسب جميع أنواع الذكاء.

وتضيف «الثنائية هي أبسط أشكال الرياضيات لأنها تتضمن حالتين متعارضتين فقط: صفر وواحدة، نعم أو لا، أسود أو أبيض، كتلة أو مساحة فارغة»

ولم يذكر التقرير أوصافا للثنائي الذي سترسل صوره، وإلا أي عرق ينتمي، أو أية أوصافا أخرى.

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