لصوص يستدرجون سائقاً بحجة التوصيل.. ويخنقونه حتى الموت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المواطنين المصريين بغياب نجله سائق مركبة "توك توك " عن مسكنهما عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه، وفي وقت لاحق تبلغ للمركز بالعثور على جثة المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بأحد الطرق بدائرة المركز وبها جروح بالرأس وعدم وجود مركبة "التوك توك" الخاصة به.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بوجود خلافات بينهم وبين المجنى عليه قاموا على إثرها بالاتفاق على التخلص من المجنى عليه، فقام أحدهم باستدراجه بزعم توصيله لمنطقة زراعية ولدى وصولهما قام بمساعدة المتهمين الآخرين بالتعدي عليه بالضرب بالحجارة وخنقه حتى فارق الحياة واستولوا على مركبة "التوك توك".

وأضافت الوزارة أنه المتهمين أرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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