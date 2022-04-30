مصر..مراهقة تنهي حياتها بسبب كسر هاتفها المحمول

المصدر: موقع الامارات اليوم

أنهت مراهقة مصرية حياتها داخل منزل أسرتها في الحوامدية، وبينت تحريات المباحث، أن الفتاة شنقت نفسها عن طريق غطاء طرحة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال داخل غرفتها، بسبب منعها من هاتفها المحمول لانشغالها به عن دراستها.

وفوجئت والدة فتاة الحوامدية المتوفية بوجود جثمان ابنتها معلق في مشنقة داخل غرفتها فاستغاثت بوالد الفتاة، وتم إبلاغ قسم الشرطة بوفاة فتاة في قرية الشيخ عتمان بالانتقال تبين أنها فتاة عمرها 15 عامًا طالبة بالصف الثاني الأزهري بمعهد الكويت بالتجمع وتخلصت من حياتها عن طريق استخدام إيشارب. بحسب صحيفة " الوطن".

وأوضحت تحريات المباحث أن الفتاة اقدمت على هذه الخطوة بعد أن قيام والدتها بكسر هاتفها المحمول بسبب انشغالها به وعدم اهتمامها بالتحصيل الدراسي.

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