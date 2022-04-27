مهرجان القدس للسينما العربية ينتصر على التحديات

المصدر: القدس ■ رويترز

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان القدس للسينما العربية أن الدورة الثانية من المهرجان ستنظم في الفترة من 14 إلى 19 مايو المقبل، بمشاركة 26 فيلماً بين روائي ووثائقي وقصير.

وقالت اللجنة، أول من أمس، إن «الافتتاح سيقام بالمسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي)، حيث يُعرض الفيلم التونسي (غدوة) من إخراج وبطولة ظافر العابدين». وفي الختام سيعرض المهرجان الفيلم المصري «أبوصدام» للمخرجة نادين خان، وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش وزينة منصور. وقالت مديرة المهرجان، نيفين شاهين: «نطلق النسخة الثانية من المهرجان برغم المعوقات التي يمكن أن تواجه أي مبادرة ثقافية في مدينة القدس، ويأتي إصرارنا على هذه المبادرة من منطلق إدراكنا لحاجة المدينة لما يعزز هويتها المكانية وفضاءها الثقافي، ويعزز تواصلها الثقافي مع امتدادها العربي». وأضافت «تتميز نسخة هذا العام بمشاركة عدد أكبر من الأفلام مقارنة مع النسخة الماضية، والتي تُعرض للمرة الأولى في القدس، إضافة إلى تنوع موضوعات هذه الأفلام وجنسياتها».

وتضم مسابقة الفيلم الروائي الطويل ستة أفلام من تونس ومصر والمغرب والعراق ولبنان، وترأس لجنة التحكيم المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، ومعها في اللجنة الناقد المصري محمد سيد عبدالرحيم، والممثل والمنتج السوداني طلال عفيفي.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتشمل ستة أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة تضم 11 فيلماً، بينما تُعرض ثلاثة أفلام خارج المسابقات.

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