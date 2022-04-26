بريطانية تفعل امرا لايصدق حتى لاتتخلى عن قطتها "الغالية"

المصدر: موقع الامارات اليوم

تزوجت سيدة بريطانية، قطتها المحببة في حفل رسمي الأسبوع الماضي، خشية أن يفصل أصحاب العقارات في المستقبل بينها وبين قطها" الغالية"، بعد أن أجبرت سابقا على التخلي عن قطة أخرى وكلبين.

تقول ديبورا هودج، وهي أم لطفلين، وتبلغ من العمر 49 عامًا، إن عدم السماح لأصحاب العقارات بالحيوانات الأليفة في ممتلكاتهم قد أجبرها سابقا بالفعل على إعادة إسكان ثلاثة حيوانات.

وتزوجت ديبورا من القطة المسماة moggy India البالغة من العمر 5 سنوات يوم الثلاثاء الماضي في حفل مدني حيث شاهدها أصدقاؤها في حديقة جنوب شرق لندن.

وارتدت ديبورا، وهي أم عازبة عاطلة عن العمل، بدلة توكسيدو أنيقة في المراسم التي ترأسها صديق من محبي الحيوانات.

وقالت ديبوراه: "ليس لدي ما أخسره (..) لذا تزوجت قطتي!"

وأضافت "لقد حددت نيتي أنني لن أفصل أبدًا عن الحيوان الذي أعشقه. "وتزعم ديبورا أن مالكها ، في عقار سابق ، هددها بالإخلاء إذا احتفظت بحيواناتها. لذا انتقلت إلى منزلها الحالي منذ خمس سنوات واضطرت إلى التخلي عن قطتها السابقة، التي تقول إنها "حطمت قلبي تمامًا". بحسب صحيفة "ديلي ستار"

ثم تمكنت ديبورا من التوسل إلى مالكها الحالي للسماح بقطة أخرى، إلا أنها بعد أن فقدت وظيفتها في 17 مارس ومع مجيء استحقاق الإيجار في الأول من مايو ، تخشى طردها قريبًا.

وتضيف العروس أنها بزواجها من قطها " أريد أن أقول لأي ملاك مستقبليين أننا أتينا كأسرة واحدة ولا يمكن فصلنا تحت أي ظرف من الظروف "

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