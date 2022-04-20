الاردن .. نظرة تتسبب بمقتل رجل قبل ساعة من الافطار

المصدر: موقع الامارات اليوم

وجهت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل القصد لشابين (17 عاما) قاما بجريمة قتل جارهما غدراً، في العاصمة عمان. وقرر النائب العام توقيفهما لدى مركز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية وقعت الجريمة قبل الإفطار بساعة عند عودة المغدور للمنزل وكان يحمل بيده أكياس خضار، ويهم بالدخول لمسكنه، وقام المراهق بسؤال المغدور: «ليش بتطلع علي.. ليش بتجحرني؟»، لينهال عليه بطعنة قاتلة في البطن، وشاركه الموقوف الثاني الجريمة، وهما جارا المغدور.

وتابع المصدر أن مرتكبي الجريمة ألقي القبض عليهما، فيما أسعف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.



وأكد المصدر، بحسب البيان، أن جهات التحقيق تواصل عملها باستكمال إجراءات التحقيق من سماع الشهود وجمع البيانات والتقارير.

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