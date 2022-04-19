لصان يقتلان سائق مركبة لسرقتها.. خنقاه وألقيا جثته في المياه

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه سائق مركبة "توك توك" عقب خروجه بالمركبة للعمل عليها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان). حيث استقل المتهمان مركبة "التوك توك" قيادة المتغيب لتوصيلهما لمحل سكن أحدهما وحال سيرهم قاما بخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء جثته بأحد المجاري المائية بدائرة القسم واستوليا على المركبة.

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما العثور على جثة المتغيب وضبط مركبة التوك توك المستولى عليها، واعترفا بتخلصهما من الأداة المُستخدمة في الواقعة بإلقائها في المجرى المائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news