برج خليفة يحتفي ببدء تداول أسهم «كهرباء دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفى برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، بإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، من خلال عرض فيديو مدته ثلاث دقائق، للاحتفاء ببدء تداول أسهم الهيئة، أول من أمس، لتصبح بذلك أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية. وشهد العرض على واجهة برج خليفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة مطر حميد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، والمدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، وعدد من المسؤولين.

وأكد سعيد الطاير أن «النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة كأكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات على الإطلاق، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022، إضافة إلى الاهتمام الواسع من المستثمرين المحليين والعالميين، يبرز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، إضافة إلى الثقة الكبيرة بدبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال». وأضاف: «نعمل في الهيئة على تحقيق رؤية القيادة لتطوير بنية تحتية متطورة، لنقدم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، لتلبية الطلب المتنامي في دبي».

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