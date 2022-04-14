«الاختيار 3» يرفع وتيرة «الواقعية» بالصوت والصورة في رمضان

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

للعام الثالث على التوالي، يواصل مسلسل «الاختيار» تصدّره للأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في السباق الدرامي خلال الشهر الفضيل، خصوصاً في مصر، ويشهد رمضان هذا العام ارتفاع وتيرة الحديث حول الجزء الثالث من المسلسل الذي يحمل عنوان «القرار»، ويتناول أحداثاً شهدتها مصر عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو.

بمجرد عرض المشاهد الأولى من الحلقة الأولى من المسلسل، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ظهور شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي جسدها النجم ياسر جلال. وتواصل النقاش، وكذلك الجدل، مع توالي حلقات المسلسل واستعراضه للأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير، والأطراف المتصارعة على الحكم، مروراً بكواليس الانتخابات الرئاسية التي انتهت بتولي مرشح الإخوان محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، (يؤدي دوره في المسلسل الفنان صبري فواز)، ثم الأزمات التي شهدتها مصر في تلك الفترة وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

من الناحية الفنية، احتلّ أبطال العمل «التريند» أكثر من مرة، في مقدمتهم الفنان ياسر جلال الذي شكّل ظهوره مفاجأة للمشاهدين الذين أشادوا بقدرته على تجسيد شخصية الرئيس السيسي، سواء في الحركة أو نبرة الصوت. كما أشاد الجمهور بأداء النجم كريم عبدالعزيز، الذي يتسم بالتلقائية الشديدة، وخالد الصاوي وغيرهما. كما عبّر مغرّدون عن إعجابهم باحترافية واتقان القائمين على الماكياج في العمل، لقدرتهم على تغيير مظهر الفنانين ليصبح مقارباً للشخصيات الحقيقية.

الجدل حول «الاختيار 3» تناول العديد من الموضوعات، من بينها تجسيد شخصية رئيس في ظل وجوده في الحكم، حيث اعتبر المعارضون للفكرة أن هذا الأمر سيؤثر في الموضوعية في تناول الأحداث، بينما رأي المؤيدون أن المسلسل يوثق لأحداث وقعت بالفعل، ويقدم كل الشخصيات التي وجدت على الساحة خلال تلك الفترة، ومن الطبيعي أن يظهر الرئيس السيسي باعتباره محركاً رئيساً للأحداث آنذاك.

أيضاً فكرة التوثيق ذاتها كانت محل جدل واسع، إذ رأى مشاهدون أن المسلسل يقدم توثيقاً لفترة مهمة من تاريخ مصر، ويوضح كثيراً من الأمور التي كانت تدور في كواليس صناعة القرار، ولا يكتفي بالسرد الدرامي فقط، لكنه يقدم تسريبات بالصوت والصورة للتأكيد على صدق وواقعية ما يقدمه من أحداث.

فريق العمل

مسلسل «الاختيار 3» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة باقة من الفنانين، على رأسهم: أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وصبري فواز وإيمان العاصي وسمر مرسي وأمير المصري ومحمود البزاوي وآدم الشرقاوي ودنيا المصري وناردين عبدالسلام.

• العمل لا يكتفي بالسرد الدرامي، لكنه يقدم تسريبات للتأكيد على صدق وواقعية ما يقدمه من أحداث.

• مشاهدون للمسلسل أشادوا بأداء النجم كريم عبدالعزيز، الذي يتسم بالتلقائية الشديدة، والفنان خالد الصاوي.

• ياسر جلال شكّل ظهوره مفاجأة للمتابعين الذين أشادوا بقدرته على تجسيد شخصية الرئيس السيسي في الحركة ونبرة الصوت.

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