نجوم بوليوود في ضيافة جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف جزيرة ياس بأبوظبي في 20 مايو المقبل، حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA بدورته الـ22، التي تعدّ التظاهرة الاحتفالية الأكبر بالسينما الهندية. وسيشهد الحفل عروضاً تقدمها نخبة من نجوم بوليوود، من بينهم كاتريك آريان، سارة علي خان، فاروم دهاون، أنانيا بانداي، ديفيا خوسلا كومار، ونورا فتيحي، وآخرون.

وسيقدم الحدث العالمي عدداً من نجوم بوليوود، وهم: سلمان خان وريتيش ديشموك ومانيش بول. وستُنظم الاحتفالية في «اتحاد أرينا»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة «ميرال»، مطوّر الوجهات والتجارب الترفيهية في أبوظبي.

وقال كارتيك آريان: «كما جرت العادة دوماً، تمنحني جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي الفرصة المثالية لتقديم تجربة ممتعة والتفاعل مع جمهوري».

من جهتها، قالت سارة علي خان: «يعدّ حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي منصّة عالمية ملهمة لطالما مهدت الطريق للترويج لصناعة الأفلام الهندية على الساحة العالمية، وتكريم وتقدير المواهب اللامعة ضمن هذه الصناعة، من خلال إقامة حفلها السنوي في وجهة عالمية». من ناحيتها، قالت نورا فتيحي: «متحمسة ليس فقط لأنها المرة الأولى التي أشارك بها في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، وإنما أيضاً لأنه يتيح فرصة فريدة من نوعها لتقديم الفقرات للجميع. كما تجتمع في هذا الحفل كل عناصر التسلية والترفيه والمفاجأة».

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