«فاتن أمل حربي» يثير الجدل.. هموم المرأة و«عباءة» إبراهيم عيسى

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

استطاع مسلسل «فاتن أمل حربي» أن يتصدر «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان الجاري، لما يطرحه من قضايا محل جدل تتعلق بقانون الأحوال الشخصية في مصر، وما تتعرض له المرأة من مشكلات بعد الطلاق، من خلال قصة فاتن أمل حربي التي تحصل على الطلاق بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتظن أن معاناتها انتهت بعد الطلاق، ولكنها تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها حقوقها وابنتيها، خصوصاً مع استخدام طليقها حيلاً مختلفة لتجريدها من حقوقها وإذلالها. كما يتعرض العمل لمشكلات مختلفة تواجهها المرأة في حياتها، مثل منع الفنادق استضافة المرأة دون سن الـ40، إذا لم يكن معها محرم (والدها أو شقيقها أو ابن كبير).

ولكن الهجوم الذي يواجهه المسلسل لم يرتبط فقط بما يطرحه من قضايا، فانصب جانب كبير منه بشكل مباشر على مؤلف العمل، الكاتب إبراهيم عيسى، والذي يمثل العمل أول تجربة له في مجال الكتابة الدرامية، واعتبر المشاركون في هذا الهجوم أن عيسى يواصل ما وصفوه بالعداء للدين وللفقه وآراء العلماء، من خلال الأفكار التي يطرحها المسلسل، وهي الأفكار التي اعتاد أن يطرحها في برامجه التلفزيونية.

من الجانب الفني، يواجه المسلسل انتقادات ترتبط ببناء الشخصيات، تحديداً شخصية البطلة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، فظهرت في العديد من المشاهد تتحدث بأسلوب حديث المؤلف نفسه في برامجه، بما يشير إلى أنه لم يترك المجال لهذه الشخصيات أن تنضج فنياً، وتمتلك صوتها الخاص للتعبير عن مشاعرها وأفكارها بعيداً عن شخصية المؤلف، فبدت كأنها تعيش في عباءته.

هجوم آخر شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على «فاتن أمل حربي» من الآباء الذين عبروا عن استيائهم من انحياز المسلسل للمرأة، مؤكدين أن هناك كثيراً من الآباء الذين يعانون من أجل مشاهدة أبنائهم، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم «رابطة الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية» أحمد عز، في «بوست» له على صفحته موقع «فيس بوك»، قال فيه: «طول ما الإعلام ماشي في اتجاه واحد، يبقى إحنا غلط.. نيللي كريم بتستخدم السوشيال ميديا عشان تعلي مشاهدات المسلسل بتاعها، هي وزملاؤها، بغض النظر عما يتركه هذا العمل في المجتمع من فساد».

في المقابل، حصد المسلسل تأييد شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً النساء، لما يتسم به من جرأة وواقعية في طرح القضايا التي تواجه المرأة، مشيدين بحرص السيناريو على تقديم شخصية البطلة وهي تحاول أن تتمسك بالأمل والابتسامة، رغم ما تعانيه من أزمات.

«فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

• المسلسل حصد تأييد شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً النساء.

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