«فوربس» تكشف عن أغنى نساء العالم ومصادر ثرواتهن

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت مجلة «فوربس» الأمريكية ترتيب أكثر النساء ثراء في العالم لسنة 2022.

وأفادت المجلة الأمريكية بأنه من بين 2668 مليارديرا في قائمة فوربس لهذا العام، هناك عدد قليل من النساء 327 فقط، حيث تم تسجيل انخفاض عن العام الماضي الذي عرف 328 ثرية حول العالم.

وتبلغ قيمة هؤلاء النساء، بما في ذلك اللاتي يشاركن ثروتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن 1.56 تريليون دولار، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات دولار عن العام الماضي.

وبحسب التصنيف الجديد، فإن 101 امرأة ضمن قائمة المليارديرات في العالم لهذا العام هن عصاميات، أي أنهن أسسن أو شاركن في تأسيس شركات بدل أن يرثن ثرواتهن بما في ذلك رائدة أعمال توريد الأسقف ديان هندريكس.

وجاء التصنيف على النحو الآتي:

الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، صافي الثروة: 74.8 مليار دولار، مصدر الثروة: شركة لوريال



الأمريكية أليس والتون، صافي الثروة: 65.3 مليار دولار، مصدر الثروة: وول مارت

الأمريكية جوليا كوخ، صافي الثروة: 60 مليار دولار، مصدر الثروة: صناعات كوتش



الأمريكية ماكينزي سكوت، صافي الثروة: 43.6 مليار دولار، مصدر الثروة: أمازون

الأمريكية جاكلين مارس، صافي الثروة: 31.7 مليار دولار، مصدر الثروة: حلوى، طعام للحيوانات الأليفة

الأسترالية جينا رينهارت، صافي الثروة: 30.2 مليار دولار، مصدر الثروة: التعدين



الأمريكية ميريام أديلسون، صافي الثروة: 27.5 مليار دولار، مصدر الثروة: الكازينوهات

الألمانية سوزان كلاتن، صافي الثروة: 24.3 مليار دولار، مصدر الثروة: بي إم دبليو، أدوية



التشيلية إيريس فونتبونا، صافي الثروة: 22.8 مليار دولار، مصدر الثروة: التعدين



الأمريكية أبيجيل جونسون، صافي الثروة: 21.2 مليار دولار، مصدر الثروة: إدارة الأموال

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news