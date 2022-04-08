انشطار طائرة شحن إلى نصفين خلال هبوط اضطراري بكوستاريكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحطمت طائرة شحن للبريد والطرود خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار سان خوسيه في كوستاريكا أمس الخميس بدون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات.

وقال رئيس إدارة المطافئ الكوستاريكية هكتور تشافيز لصحافيين إن "الشخصين (اللذين كانا على متن الطائرة) بصحة جيدة" بعد الحادث الذي أدى إلى أغلاق المطار مؤقتا.

وصرح غويدو فاسكويز أحد رجال الإنقاذ في الصليب الأحمر أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا ونُقلا إلى المستشفى لفحصهما في إجراء وقائي.

وقال جوليان بيليارد مدير العمليات والأمن في شركة "آيريس" العامة التي تدير مطار سان خوسيه إن قبطان طائرة البوينغ-757 التابعة لمجموعة "دي اتش إل" الألمانية أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى غواتيمالا.

وخلال الهبوط الاضطراري قبيل الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين.

وأدى الحادث إلى توقف كامل للعمليات في مطار خوان سانتاماريا (في سان خوسيه) وهو الأكبر في البلاد لحوالى خمس ساعات ونصف الساعة مما أثر على نحو مئة رحلة جوية و8500 مسافر.

وعادت حركة المطار إلى طبيعتها "للقادمين والمغادرين" حسب ريكاردو هيرنانديز ، المدير العام لشركة "آيريس".

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