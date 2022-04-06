عواد يبكي ملايين المشاهدين في "قلبي اطمأن".. وغيث يعجز عن تحقيق أمنيته.. (فيديو)

المصدر: موقع الامارات اليوم

لاقى برنامج قلبي اطمأن في موسمه الرمضاني الخامس الذي تم عرض أربع حلقات منه حتى الآن تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

وحققت حلقة الطفل عواد صاحب العشرة أعوام، الذي فقد والديه خلال انهيار منزلهما، ملايين المشاهدات، حيث تعاطف المشاهدين مع قصته الإنسانية، التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا عقب إذاعة الحلقة.

وظهر مقدم البرنامج غيث وهو يجلس أرضاً مع الطفل عواد، الذي يعيش في أحد المخيمات، ويسأله عن امنيته كي يساعده في تحقيقها، ليتفاجأ غيث برد الطفل الصغير أنه يتمنى لو أن والديه ما زلا على قيد الحياة، وأشار عواد إلى السوار البسيط الذي يرتديه في معصمه ويحرص على عدم نزعه، لأن والدته المتوفية لبسته له قبل وفاتها.

ويستعرض البرنامج الخيري الإنساني "قلبي اطمأن" مجموعة من المشكلات التي يعانيها سكان مخيمات النازحين، من الذين تجاوز أكثرهم خمسة أعوام على نزوحهم إلى المخيمات، لا سيما مشكلة أيتام المخيمات الذين لا يمتلكون الأوراق الثبوتية، مما يحرمهم الكثير من الحقوق والاحتياجات التي تخفف معاناتهم وتساعدهم على العيش.

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