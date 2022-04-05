صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه.. شاهد بالصور

المصدر: مكة المكرمة - واس

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيت أطرافه للحفاظ عليه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافةً إلى تثبيت الأطراف كما تقوم الإدارة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار 24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة وشد القماش من جميع الجوانب الأربعة.

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