منحدرات «سكي دبي» تستضيف المتزلج الأولمبي شون وايت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل «سكي دبي» نجم التزلج على الألواح وأبرز أبطال التزلج في العالم، شون وايت، الذي جال على منحدرات «سكي دبي»، وقدّم جلسة تدريب استثنائية لمجموعة من الرياضيين الشباب. وعرض وايت، المتوّج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، خلال الجلسة، تجربته في المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وقدّم نصائح إلى المتزلجين الموهوبين.

وشارك في الجلسة 15 رياضياً من الشباب، من بينهم بطلة التزلج الإماراتية آمنة المهيري (13 عاماً)، التي شاركت في مسابقة بلاتاك المفتوحة في كرواتيا، التي نظمها الاتحاد الدولي للتزلج، وفازت فيها بـ11 ميدالية، لتصبح أول رياضية تمثل دولة الإمارات، في مسابقة دولية للتزلج الفني على الجليد.

وقال نائب رئيس مشاريع الثلج لدى «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»، محمد العتري: «قاد وايت الرياضات الثلجية إلى مستويات وآفاق جديدة، وذلك على امتداد مسيرته المهنية المرموقة والمميزة، ويسعدنا استقباله في (سكي دبي)».

وأضاف: «طموحاتنا أن نكون مركزاً عالمياً للرياضات الثلجية، وإعداد فريق وطني يمكنه تمثيل الدولة في أهم الأحداث الرياضية بالعالم».

وتابع: «من خلال مبادرة الرياضيين المدعومين، نتطلع إلى تكوين مجتمع للرياضات الثلجية، وإعداد وتدريب مجموعة منتظمة من الرياضيين».

من جهته، قال وايت: «سعيد جداً بهذه الزيارة، وبعد أن اتخذت قراري بالتقاعد، أنا على استعداد لتسليم الشعلة إلى الجيل التالي».

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