مصر: الحرق حتى الموت لطالب جامعي عاكس فتاة

المصدر: موقع الامارات اليوم

شهدت مدينة دمياط الجديدة بمصر، جريمة قتل مروعة، هزت أرجاء المحافظة، عندما قام أحد الاشخاص بسكب البنزين على طالب جامعي في كلية التجارة، بجامعة دمياط، وأشعل النار في جسده، انتقاما منه لقيامه «بمعاكسة شقيقته»، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة الطالب القتيل تحت تصرف النيابة العامة، بحسب عدد من الصحف المحلية.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة تلقى بلاغا بقيام شاب بسكب البنزين على آخر، وإشعال النار به، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتوفي بعد ساعات من الحادث.

اعترف المتهم بقيامه بسكب البنزين على الطالب المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم، حيث إنهم جيران. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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