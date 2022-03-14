«هذه خيانة».. قيد نفسه بباب «ماكدونالدز» بعد قرار تعليق نشاطها في روسيا

المصدر: موقع الامارات اليوم

اعتقلت الشرطة الروسية عازف البيانو لوقا سافرونوف نجل الفنان الروسي الشهير نيكاس سافرونوف، بعد أن قيد نفسه بباب أحد مطاعم «ماكدونالدز» احتجاجا على قرار هذه الشركة تعليق نشاطها في روسيا.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد فيديو يعرب فيه الشاب بصوت عال عن سخطه لقرار الشركة وهو يقول إنها «خانته» وأجبرته على تغيير نمط حياته، الأمر الذي يعد«قهرا على ضميره وحرية خياره». بحسب «روسيا اليوم».

وكانت شركة«ماكدونالدز» للوجبات السريعة أعلنت مؤخرا شأنها شأن العديد من الشركات الأجنبية تعليق نشاطها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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