جريمة مروعة في الكويت... نحر مواطن وزوجته وابنته بظروف غامضة

المصدر: موقع الامارات اليوم

صحت منطقة العارضية في الكويت اليوم على جريمة قتل بشعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم، فانتقل على الفور رجال المباحث والنجدة والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى المنزل، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين.

وأضاف المصدر، أن المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث أن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان.

وأوضح المصدر، أن رجال إدارة البحث والتحرى بدأت في جمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة والدوافع التي وراءها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news