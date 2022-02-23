تكرّيم كلب متقاعد في بريطانيا ومنحه ميدالية الشجاعة

المصدر: وكالات

منحت بريطانيا ميدالية الشجاعة لكلب بوليسي تمّت الاستعانة به في الكشف عن هواتف استخدمت للتنسيق في شأن شن هجمات على القوات البريطانية.

وحصل الكلب «هيرتز»، وهو من نوع «جيرمان شورتهيرد» يبلغ من العمر 10 سنوات ومتقاعد حالياً، على الميدالية التكريمية من جانب منظمة PDSA للرفق بالحيوان، وذلك تقديراً لمساعدته في حماية القوات البريطانية.

وكتبت PDSA في بيان أنّ «هيرتز» هو أول كلب في الجيش البريطاني تمّ تدريبه على اكتشاف معدّات الاتصالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة «التي تشكل تهديداً كبيراً على حياة» الجنود والمدنيين على حدّ سواء.

وقال مدير المنظمة يان ماكلوغلين إنّ «مواهبه الاستثنائية حمت القوات بلا شك»، مشيراً إلى أنّ الكلب كان له دور فعّال في مهمات كثيرة.

ورأى «هيرتز» النور في كرواتيا، وانضمّ إلى سلاح الجو الملكي عندما كان لا يزال جرواً وتم تدريبه على اكتشاف المعدات الإلكترونية، في البداية لصدّ محاولات التهريب في السجون.

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