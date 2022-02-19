انسحب من تصوير فيلم "الملحد".. درويش: لن أكون أداة للحرب على ديني !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في خطوة مفاجئة أعلن الفنان المصري، مصطفى درويش، عن انسحابه من طاقم فيلم "الملحد" رغم تصويره بعض المشاهد في العمل استغرقت أياماً من التصوير.

وأرجع درويش قرار الانسحاب إلى تصريحات مؤلف العمل الكاتب إبراهيم عيسى الأخيرة والتي تحدّث فيها عن رحلة "الإسراء والمعراج"، وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

وعبر فيسبوك، علق درويش مؤكداً أنه قرر مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى، وكذلك الاعتذار عن فيلم "الملحد" الذي يشارك في بطولته، قائلا "أنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون أيه".

كما اعتذر درويش لفريق العمل عن قرار انسحابه، لتنقسم الآراء بين مؤيد لرأيه ورافض له، ما دفعه للخروج ثانية ونشر توضيح للجمهور أكدّ فيه أن الفيلم الذي كتب قصته إبراهيم عيسى لا يشجع إطلاقا على الإلحاد، مؤكداً حرصه على توضيح بعض المفاهيم احتراما لصناع العمل وأبطاله.

فيما لم يعلق صناع فيلم "الملحد" على القرار الذي اتخذه درويش، ومن سيحل بديلا له.

يذكر أن عيسى كان قد تعرض مؤخرا لهجوم حاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه الثلاثاء الماضي، وفجّرت غضباً واسعاً في الأوساط المصرية واتهمه كثيرون على إثرها بالتجديف والإساءة للدين.

أما فيلم "الملحد" فهو من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.

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