الكويت..الكشف عن جنسية قاتل الشاب المصري بالساطور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن جنسية مرتكب الجريمة بحق شاب مصري في الكويت، وأعلنت الداخلية أن مرتكب جريمة قتل شاب مصر يالساطور التي شغلت الرأي العام ، هو كويتي الجنسية، وتم إلقاء القبض عليه، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأشارت إلى أن قوى الأمن الجنائي تحركت فورا بعد العثور على جثة القتيل في ساحة ترابية في محافظة حولي، وتم ضبط المشتبه فيهم "خلال ساعات قليلة"، وأشارت الوزارة إلى أن التحريات دلت على "حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص".

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المتهم في القضية كويتي، وأن مشاجرة جمعته بالمجني عليه وآخر، وعلى إثرها وقعت الجريمة.

وكانت الداخلية الكويتية تلقت بلاغا يوم أمس الأول، عن وجود جثة لشخص تبين أنه مصري وكانت الدماء تنزف من رقبته، وإلى جواره ساطور.

وأشار المصدر إلى أن مرافق المجني عليه قدّم معلومات عجّلت بضبط الجاني الذي اعترف أنه ضرب المجني عليه وفر من موقع الحادثة، وذكر المصدر أن المتهم أحيل إلى النيابة صباح امس.

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