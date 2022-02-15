مصر.. ادمان «الشابو» يتسبب بـ «مذبحة عائلية»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق شاب النار على أقاربه ليقتل والده وأمه وزوجته ويصيب شقيقته وزوجها، في ذبحة عائلية مروعة شهدتها محافظة قنا في صعيد مصر الإثنين.

وبحسب شهود عيان تحدثو لوسائل اعلام محلية فإن مرتكب الجريمة شاب في العشرينات من عمره يتعاطى مخدر الشابو.

وقال الشاهد أدهم الحفناوي الذي يعمل مزارعا، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن مرتكب الجريمة محمد إبراهيم (29 سنة) الذي أطلق النار على أقاربه كان يخضع لعلاج من تعاطي المخدرات قبل فترة، لكنه عاد للتعاطي مرة أخرى.

وأضاف شاهد العيان أنه «حينما حاول أفراد أسرة الجاني الإمساك به وإرساله لمصحة علاج الإدمان، أخذ بندقية آلية وأطلق الرصاص على والده ووالدته وزوجته وقتلهم على الفور، ثم أطلق الرصاص على شقيقته وزوجها فأصابهما إصابات بالغة».

وعقب ارتكاب الجريمة، فر الجاني من الموقع واختبأ بمنزل تحت الإنشاء في أرض زراعية نائية، وحينما وصلت الشرطة للقبض عليه أطلق الرصاص على القوات، فردت الأخيرة عليه بالمثل، ما أسفر عن مصرعه على الفور، بحسب مصدر أمني.

وذكر المصدر الأمني، أن تبادل إطلاق النار مع المتهم أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة الأمنية، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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