منتجات حرفية من الطين الإماراتي

أطلق مشروع الغدير للحرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مجموعة حصرية من المنتجات الحرفية المصنوعة من الطين الإماراتي المستخرج من جبال منطقة شمل في رأس الخيمة.

وتأتي المجموعة في إطار جهود «الغدير» للحفاظ على الحرف الإماراتية وتطويرها، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية، وتوظيفها في ابتكار منتجات معاصرة.

وامتدت مراحل تطوير المجموعة إلى التعاون مع حرفيين من منطقة شمل في رأس الخيمة، لاستخراج الصخور المحلية ومعالجتها وتحويلها إلى طين صالح للاستخدام في صناعة المنتجات الفخارية.