وصل المسبار "فوياجر 1" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والذي أُطلق في الفضاء قبل نحو 50 عاماً، إلى مسافة تعادل يوماً ضوئياً واحداً عن الأرض.

ويُعدّ "فوياجر 1" أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض، وهو الآن على بُعد حوالى 26 مليار كيلومتر عن كوكبنا، بحسب ناسا.

وحالياً، بات إرسال إشارة إلى المسبار يستغرق 24 ساعة، وكذلك الأمر لتلقّي ردّ منه.

وأُطلق المسباران "فوياجر 1" و"فوياجر 2" عام 1977، وهما المركبتان الوحيدتان من صنع الإنسان اللتان بلغتا الفضاء بين النجوم، خارج حدود نظامنا الشمسي، حيث تواصلان رحلتهما حالياً.

ويحمل المسباران تسجيلات لأصوات وصور من الأرض محفورة على أقراص، استعدادا لاحتمال مصادفتهما يوما حضارة من خارج كوكب الأرض.

وسبق للمسبارين أن استكشفا النظام الشمسي الخارجي، أي المنطقة التي تقع فيها الكواكب العملاقة المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.