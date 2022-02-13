أثناء أداء طقوس التأمل.. غرق 11 شخصاً في شاطئ بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د ب أ

قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الأحد إن 11 شخصا غرقوا بعد أن اجتاحتهم الأمواج أثناء أداء طقوس التأمل في منتصف الليل على شاطئ بالساحل الجنوبي لإقليم جاوة الشرقية الإندونيسي.

كانت مجموعة من 24 شخصا قد جاءت من عدة قرى إلى شاطئ بايانجان يوم السبت لإجراء طقوس التأمل على الشاطئ.

وقال المسؤول بالمنطقة هندى سيسوانتو، في مقابلة مع تليفزيون "كومباس تي في" إنه تم تحذير المشاركين من الأمواج، لكنهم جاءوا رغم ذلك.

وذكر أحد الناجين الذي أشار إلى نفسه باسم بايو لتلفزيون كومباس: "لقد ضربتنا موجتان كبيرتان. وقفت وهربت من الشاطئ بعد أن صدمتني الأولى".

وذكر رجال الإنقاذ إنهم عثروا على الجثث الـ 11 طافية بالقرب من الشاطئ أو جرفتها المياه صباح اليوم الأحد.

وأشار سيسوانتو إلى أن المسؤولين حذروا السكان المحليين والزوار وطالبوهم بتجنب الشواطئ بسبب الأمواج العاتية. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال هبوب رياح قوية وحدوث طقس شديد.

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