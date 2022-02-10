«مكالمة مجدي يعقوب المفبركة».. شريف عادل: أتنصب علينا.. ونوران: مش خبيرة أصوات

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

علق مقدم برنامج «الحياة أحلى»، المذاع على قناة الحدث اليوم، شريف عادل، على مكالمة الجراح العالمي مجدي يعقوب المفبركة في برنامجه.

وحسب صحيفة الوطن، أضاف عادل، خلال مقطع فيديو «بث مباشر» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدكتور محمد جمال هو الجندي المجهول وراء كل المكالمات الهاتفية لاستضافة الدكتور مجدي يعقوب خلال حلقاته بالبرنامج».

وتابع: «الدكتور محمد جمال يضع لي وسام على صدري بأي حلقة بقدمها، وبيكون مصمم أنه يدخل دكتور مجدي يعقوب معايا على التليفون عشان تضاف للسيرة الذاتية الخاصة بي، حتى وإن كان يبخل علينا برقم دكتور مجدي ويحرص على أن نتحدث من تليفونه وليس تليفون الدكتور مجدي يعقوب».

وأشار إلى أنه يعرف الدكتور محمد جمال منذ سنتين، لافتا إلى أنه «يلح عليه بمداخلة للدكتور مجدي يعقوب حتى في وقت وفاة أخوه وعمه»، مردفا: «بيقولي هدخلك مجدي يعقوب معاك وهخليك تكلمه، وأنا بقوله ليك حق الاحتفاظ برقمه وتكون صاحب السبق دايمًا، وصاحب الفضل عليا.. متزعلش مني وبديلك حقك قدام الناس».

وشدد «مقدم برنامج»الحياة أحلى«الموقوف أن كل إعلامي يبدأ في طريقه يحتاج إلى هذا الدعم ومحادثة وتكوين علاقات مع هذه الأسماء، قائلا: بنفرح بدعم زي كده، ووجب التنويه، لأن كل هدفنا الخير فقط، وشكرا لكل الناس التي تساندنا.

وأوضح أن البرنامج تعرض لعملية نصب واحتيال بطريقة احترافية، موضحا أن القصة بدأت منذ نحو عام ونصف خلال تقديمه برنامج آخر على قناة الصحة والجمال، إذ دشن شريف مبادرة»حق الغلابة«لتوصيل المحتاجين بأصحاب المساعدات.

وخلال إحدى حلقات برنامج شريف عادل القديم، تواصل معه أحد الأشخاص يدعى محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية، وعرف نفسه بأنه أحد مساعدي الدكتور مجدي يعقوب في مؤسسته للقلب:»قالنا أنا معاكم في أي حاجة أنتم عايزينها وعرض خدماته لينا«، مستكملا بأنه بعد عدد من الحلقات عرض عليهم إدخال السير في مداخلة معهم كداعم للمبادرة:»وده كله مسجل وحررنا بيه محضر رسمي في قسم ثالث أكتوبر«.

وتواصل شريف عادل، مع منتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب أكثر من مرة عن طريق محمد جمال الذي خدعه بأن من تحدث إليه هو»السير«بنفسه، حسبما ذكر الإعلامي الموقوف:»محدش شك للحظة في أنه حد تاني«، مضيفا أنه حينما طلب منه الرقم الشخصي للجراح العالمي رفض ذلك.

وبعد حالة الهجوم الكبير على البرنامج بسبب المكالمة المزيفة للدكتور مجدي يعقوب، طلب شريف عادل من محمد جمال إرسال إيميل رسمي للقناة يفيد بأن المتصل هو السير فعلا، ورد عليه بأنه سيفعل ذلك، وسيخرج عبر بث مباشر يوضح بنفسه حقيقة ذلك، إلا أنه تهرب منه بعد ذلك واختفى:»عملي بلوكات".

من جهتها كشفت الإعلامية نوران محمود، كواليس المكالمة المفبركة للدكتورمجدي يعقوب،مؤكدة في أول ظهور لها عبر بث مباشر على صفحة «الوطن»، بعد مكالمة مجدي يعقوب المفبركة، أنها وفريق عمل البرنامج ليس معهم الرقم الشخصي لجراح القلب الشهير، إلا أن هناك شخص يدعى محمد جمال، أقنعهم أنه مساعد مجدي يعقوب، وعلى علاقة سابقة بالمذيع شريف عادل، وأقنعه بأنه سيجعل الجراح الكبير يشارك معه في مداخلة هاتفية في أولى حلقات البرنامج.

وردت نوران محمود، عن اتهام الجمهور لها بأنها كانت على علم بعدم صحة المكالمة،قائلة «معرفش صوت مجدي يعقوب الحقيقي.. أنا مش خبيرة أصوات»، لافتة إلى أن الدكتور مجدي يعقوب بشخصه لم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني، أو تم تحويلهم للتحقيق بل تم منعهم من الظهور على القناة ووقف البرنامج، مستكملة: «صحيت من النوم لقين نفسي تريند».

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