مادلين مطر: خلينا نساعد #فواز_قطيفان .. وأنا جاهزة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، اليوم الأحد، إنها ضد تلبية مطالب خاطفي الطفل السوري فواز قطيفان، ولكنها تخشى أن ينكلوا أكثر به.

وأضافت مطر عبر حسابها على فيسبوك أن أهل الطفل فواز لن يكونوا قادرين على دفع مبلغ الفدية، وأنها على استعداد لإنشاء حملة تبرع لمساعدة الطفل فواز.

وكتبت مطر "ومع غياب تام للعدل.. انا ضد تلبية حاجات الخاطفين بس احتمال كبير الولد يعملوا فيه اكتر من هيك! واكيد الأهل مش قادرين يدفعوا هيك مبلغ وصحة ابنهم عم تنهار قدام الجميع. انا مع انشاء حملة تبرع وخلينا نساعد #فواز_قطيفان .انا جاهزة لكل الاقتراحات والاحتمالات وخلينا نبلش".

وعرفت قضية فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتناقل النشطاء، وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

قضية الطفل السوري المختطف بات عليها أكثر من 3 أشهر إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كما تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

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