جثة شاب مجهول .. تشعل مواجهة بين ليلى علوي وغادة عادل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يبدأ غدا الجمعة عرض المسلسل المصري الجديد "منورة بأهلها"، الذي تشارك في بطولته كلِ من ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة وأحمد السعدني، وذلك عبر منصة "شاهد VIP".

و المسلسل هو أول عمل درامي من إخراج يسري نصر الله، وهو من تأليف محمد أمين راضي. وتدور أحداثه حول جريمة غامضة، بعد اكتشاف في إحدى الشقق جثة شاب مجهول الهوية ومقتول، ليبدأ وكيل النائب العام بالتحقيق ولتتكشف أحداث مريبة وغامضة. يذكر أن أحداث المسلسل تبدأ في عام 1994 وتستمر حتى عام 2010.

وقد أعربت ليلى علوي، بطلة المسلسل التي تؤدي فيه دور "سلوى"، عن سعادتها بالعمل مع يسري نصر الله و"أسلوبه السينمائي الممتع الذي يقوم بتطبيقه في الدراما"، معتبرةً أن هذا العمل "جديد من حيث الفكرة والمضمون".

وأوضحت ليلى علوي أنها لم تلعب طيلة مشوارها الفني أي شخصية مشابهة للدور الذي تلعبه في "منورة بأهلها"، مؤكدةً أن الجمهور سيتفاجأ من الدور، خاصةً وأنها تؤدي شخصية قاسية.

من جانبها، أشادت غادة عادل بنص المسلسل، مؤكدةً أنه أحد أجمل السيناريوهات التي قرأتها، مضيفةً أن هذا العمل يضم عدد من الممثلين الذين تلتقي بهم للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأوضحت غادة عادل أن الكاتب محمد أمين راضي دائماً ما يضعها "في اختبارات صعبة" ويرشحها للعب أدوار جديدة. وهي تقدم في "منورة بأهلها" دور "عليا" وهي شابة تحلم بأن تصبح ممثلة، فيتطرق المسلسل إلى الأحداث التي ستمر بها حتى تصل إلى الشهرة.

ويحتوي المسلسل على العديد من المواجهات التي تجمع غادة عادل بليلى علوي، خاصةً وأن الأخيرة تقدم الشخصية "الأكثر شراً" وتصطدم خلال الأحداث كثيراً بغادة عادل.

من جهته، يقدم أحمد السعدني دور "آدم عبد الفتاح" وكيل النائب العام الذي يتولى التحقيق، وهو محقق "من نوع خاص" حيث كان دائماُ ما يرغب في ممارسة الفن، لذلك يتعامل مع القضايا بطريقة مختلفة.

أما باسم سمرة فيقدم دور "عادل" وهو رسام ومصمم أزياء يهتم بمظهره وإطلالته كما يهتم بمظهر من حوله.

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