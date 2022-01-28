منى زكي موافقة ومستعدة وعادل كرم وجورج خباز يرفضان لعبة الفيلم في الحياة الحقيقية.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجاب أبطال فيلم "أبطال ولا أعز"، الذي أثار ضجة كبيرة في العالم العربي بسبب جرأته، على بعض الأسئلة في فيديو نشرته منصة "نتفليكس"، فهل يلعب أبطاله لعبة الفيلم في الحياة الحقيقية؟

ونشرت القناة الرسمية لمنصة "نتفليكس" على "يوتيوب"، لقاءات مسجلة مع أبطال "أصحاب ولا أعز"، تظهر إجاباتهم على سؤال حول ما إذا كانوا مستعدين للعب لعبة الفيلم في حياتهم الحقيقية.

وأكد الفنان إياد نصار، إمكانية لعبها في الواقع وعدم وجود أي مشكلة في ذلك.

وبدوها، عبرت الفنانة، ديما أبو عبود، عن عدم اكتراثها بما يمكن أن يعلمه الناس عنها من خلال مشاركة رسائلها، وعدم وجود شيء لتخفيه.

أما بالنسبة للفنان اللبناني، عادل كرم، فأكد عدم إمكانية لعب اللعبة، لأنه فيها "خربان بيوت"، على حد قوله.

من جهته، عبر الفنان جورج خباز عن رفضه للعب هذه اللعبة، ليس من أجل نفسه، بل من أجل أصدقائه، لأن لكل منهم أسراره وأخباره.

وبدوره، عبر الفنان فؤاد يمين عن عدم وجود أي مشكلة في لعب هذه اللعبة مع زوجته، أما نادين لبكي فأكدت استعدادها للمخاطرة والتجربة.

الفنانة منى زكي، أكدت عدم وجود أي مانع من خوض هذه اللعبة في حياتها، لأنها لا تملك أي أسرار "رهيبة" في حياتها.

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