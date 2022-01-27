السفارة السعودية بأوغندا تكشف حقيقة مقتل سائح دهسا تحت أقدام فيل

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، اليوم الخميس، مفاجأة بشأن مقتل سعودي دهسا تحت أقدام عدد من الفيلة خلال تنزه في رحلة سفاري بأوغندا، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: "‏تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر مقتل سائح سعودي في أحد المحميات الطبيعية في أوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الإشارة إلى عدم دقة الخبر الصحفي وأن السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد إدارة المحمية".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نشرت الخبر أمس وأشارت إلى أنه سائح سعودي فيما تناقلت الخبر وسائل إعلام سعودية عن الوكالة الفرنسية.

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