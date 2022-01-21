سيارة تصدم مراسلة تلفزيونية أثناء بث مباشرعلى الهواء.. (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض مراسلة تلفزيونية لحادث أثناء تقديم تقريرها على الهواء مباشرة، لكن الغريب أنها واصلت عملها رغم الألم الذي لحق بها.‏

وشوهد في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام سيارة بمراسلة إخبارية تلفزيونية من غرب ولاية فيرجينيا الأميركية على الهواء مباشرة، مساء الأربعاء.

وبينما كانت تباشر المراسلة، توري يورغي، من محطة “WSAZ-TV” التابعة لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عملها أمام الكاميرا في ولاية ويست فيرجينيا، وتقدم تقريرها قامت سيارة من خلفها بصدها لتسقط على الأرض.

وبعد الحادثة المفاجئة، استعادت المراسلة التلفزيونية توازنها بعد اختفائها لثوان على الشاشة، وعادت يورغي (25 عاما) من جديد بعد أن أصلحت وضع الكاميرا والإضاءة واستأنفت عملها.

وقالت لزميلها المذيع في الاستوديو: “لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير، لقد صدمتني بالفعل سيارة في الكلية، لقد مضت حياتي كلها أمام عيني، لكن هذا بث تلفزيوني مباشر وكل شيء على ما يرام”.

وفي الفيديو، سمعت السائقة وهي تعتذر للمراسلة التلفزيونية.

وفي وقت لاحق، قالت يورغي إنها تشعر بحالة جديدة باستثناء ألم بسيط في الظهر والساق اليمنى. وذكرت أن الفحوص أظهرت أنها لم تتعرض لكسر في العظام.

تعرضت مراسلة تلفزيونية لمحطة «WSAZ-TV» الأمريكية، لحادث أثناء تقديم تقريرها على الهواء مباشرة، لكنها سرعان ما عادت للظهور من جديد، وواصلت عملها. pic.twitter.com/wW4VcojO0L — مصدر (@MSDAR_NEWS) January 21, 2022

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