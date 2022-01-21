إطلاق «عالم دبي للهولوغرام» الأول من نوعه في 30 يناير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع شركةNew Dimension Productions (NDP) الرائدة في إنتاج الأفلام والهولوغرام، لإطلاق حفل «عالم دبي للهولوغرام» الأول من نوعه في العالم، على مسرح مدينة الحبتور، الذي يحتضن عروض «لا بيرل» الشهيرة.

وتتضمن هذه المبادرة المشتركة إقامة حفلات موسيقية تقدم محتوى مرئياً وصوتياً بتقنية الهولوغرام الحديثة الرائدة لنخبة من أساطير الموسيقى والغناء في العالم، إلى جانب العروض الترفيهية المباشرة التي تستفيد من إمكانات المؤثرات البصرية والصوتية المذهلة للمسرح، وبما ينسجم مع مختلف الأذواق الموسيقية. فيما سيُقام الحفل مرة واحدة كل أسبوع، وذلك على مدار العام.

وتتولى شركة NDP إنتاج أول الحفلات التي ستقام في الأسبوع الأخير لمهرجان دبي للتسوق يوم 30 يناير الجاري، مع حفل يحمل اسم «سوّاح»، الذي يستعيد ذكرى المطرب الراحل عبدالحليم حافظ في أمسية موسيقية استثنائية بمصاحبة مؤدين وموسيقيين على أنغام مجموعة من أروع أغاني العندليب الأسمر، وذلك على امتداد ساعة ونصف الساعة من الأنغام الرومانسية الكلاسيكية الساحرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «مبادرة (عالم دبي للهولوغرام) المبتكرة تلقي الضوء على إبداعات أساطير الموسيقى في العالم بالاعتماد على أحدث تقنيات الهولوغرام، ونحرص على إعداد جدول فعاليات سنوي يتضمن المهرجانات والفعاليات المميزة التي يتفاعل معها سكان دبي وزوّارها على حد سواء، ونتطلع إلى إقامة أولى فعاليات مبادرتنا الجديدة في دبي في آخر يوم من الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق، ما يؤكد مجدداً المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبي وجهة عالمية أولى للفنون والترفيه والإبداع على مدار السنة».

وتعتبر فعاليات «عالم دبي للهولوغرام» أول سلسلة متواصلة من عروض الهولوغرام الرقمية في العالم. وسيكون حفل الفنان عبدالحليم حافظ نقطة انطلاق هذه المبادرة المبتكرة التي ستشمل عروضاً لأيقونات الفن على مدى التاريخ وفي مقدمتهم أم كلثوم، ووردة الجزائرية، وفرانك سيناترا، والكثير غيرهم، مما يقدم للجمهور فرصة لا تُضاهى لكي يكونوا جزءاً من تجربة ترفيهية فنية يندر مثيلها في العالم.

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