السعودية.. منح حملة الإقامة المميزة إعفاءات في خدمات التعليم والصحة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت مصادر سعودية أن مركز الإقامة المميزة في المملكة يعتزم إجراء تعديلات جديدة على أحكام الإقامة، بإتاحة غير السعودي من غير الفئات المستهدفة الحصول على الإقامة المميزة.

وبحسب صحيفة الوطن يسعى المركز إلى منح حملة الإقامة المميزة إعفاءات السعوديين في الخدمات الصحية والتعليمية.

وجاءت مبادرة مركز الإقامة المميزة تحقيقاً لمستهدفات المملكة ورؤيتها التي تحتاج إلى منح كوادر وأشخاص غير سعوديين يتسمون بمميزات مفيدة ووضع خاص عن غيرهم من المقيمين في المملكة.

وتصنف الفئات المستهدفة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية وفقًا للآتي: كفاءة استثنائية، أوموهبة ، أومستثمر أعمال، أو رائد أعمال، أومالك عقار، وكذلك الفئات المستهدفة الأخرى المقترحة.



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