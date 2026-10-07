منصور بن زايد: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بالفوز ببطولة "خليجي 27"

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بفوز المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي "خليجي 27".

وثمّن سموه في تدوينة عبر منصة "إكس"، ما قدمه المنتخبان الإماراتي والسعودي من أداء وروح رياضية مميزة.