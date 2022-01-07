بيان أمني سعودي.. القبض على شاب صدم سيارة فتاة وأدى لانقلابها (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي تعمد الاصطدام بمركبة كانت تقودها فتاة على أحد الطرق الرئيسة في الطائف -غرب السعودية- مما أدى إلى انقلابها وإصابة الفتاة إصابات بسيطة ، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات مرفقا ببيان تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه "إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة"، لافتا على أن حالة الفتاة الصحية "مستقرة".

وأضاف المتحدث الأمني أن "شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن سعودي، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

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