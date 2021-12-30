هذا مافعله نمر في كلب حراسة بعد دخوله حديقة منزل «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثار فيديو صورته كاميرا منزلية لدخول نمر الى فناء أحد البيوت في ضواحي مدينة تشاتاربور وسط الهند، موجة واسعة من الخوف والفلق بين السكان الذين ابلغوا مرارا عن وجود نمر يتجول في الأرجاء دون أن يكون هناك اي تحرك رسمي.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية؛ التي نشرت الفيديو، فإن الفيديو يوثق لحظات مرعبة، لكلب حراسة منزلي يشعر بوجود النمر قبل ظهوره، ثم يظهر النمر الذي يدخل فناء المنزل من فوق السور المرتفع متتعا اثر الكلب.

وما إن اقترب النمر من سور الحديقة؛ حتى أدرك الكلب وجوده، فهرب مذعورًا في عصبية يحاول الاختباء، وفي اللقطات التالية، نشاهد النمر قبل أن يختفي من المشهد ويعود ممسكًا بالكلب بين فكيه؛ ويسحبه ويصعد به السور مغادرًا المكان.

ونقل موقع «سبق» عن الصحيفة قولها: إن هذا الفيديو كان الدليل القاطع على وجود النمر في المنطقة؛ حيث شكا سكان مزرعة من نمر هارب من الغابة، ولم يتمكن أحد من رصده، حتى تم تركيب كاميرات المراقبة والتقطت المشهد المروع.

وقالوا مسؤولو الغابات إنهم يقومون بمسح المنطقة من أجل العثور على النمر، كما تم وضع أقفاص مصائد لاصطياد الوحش، في انتظار ظهوره مرة أخرى.

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