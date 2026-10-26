«تنمية المجتمع» بدبي تدعم مبادرة لتزويد الشباب بمهارة إدارة الأموال

نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية في مجلس الورقاء للتعريف بمبادرة «أموالك.. مستقبلك»، التي أطلقها الطالب الإماراتي، نمر قرقاش، بالتعاون مع مختصين في القطاع المالي، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى اليافعين، وتمكينهم من إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم بثقة، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياة أفراد المجتمع.

وتستهدف المبادرة إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياتهم المالية، بما في ذلك إدارة الميراث والتخطيط للاستقلال المالي، عبر برنامج تفاعلي بالتعاون مع مختصين في إدارة الثروات والأصول والأسواق المالية، يتناول إدارة المصروفات والميزانيات والادخار والخدمات المصرفية والبطاقات الائتمانية والديون، إلى جانب الاستثمار والمخاطر المالية وأساليب الاحتيال.

ويسهم البرنامج في تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين، من خلال تعريفهم بأساسيات الاستثمار وآليات عمل الأسواق المالية، وكيفية تقييم الفرص الاستثمارية وفهم المخاطر المرتبطة بها، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول.

وأكد مدير إدارة المنافع والتمكين في الهيئة، علي القاسم، أن تمكين الشباب من إدارة شؤونهم المالية يبدأ بتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتخطيط لمستقبلهم بثقة واستقلالية، لافتاً إلى حرص الهيئة على دعم المبادرات التي تنطلق من أفكار الشباب وتلبي احتياجاتهم.

من جانبه، قال صاحب المبادرة، نمر قرقاش: «نتعلم الكثير استعداداً للجامعة والحياة المهنية، لكننا لا نتعلم بالقدر نفسه كيف ندير أموالنا بذكاء، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة، لنساعد الشباب على فهم المال، واتخاذ قرارات واعية، وبناء عادات إيجابية تمنحهم ثقة أكبر لإدارة أموالهم».

وأوضح أن الهدف هو مساعدة الشباب على فهم خياراتهم المالية، وطرح الأسئلة المناسبة، واكتساب المعرفة التي تُمكّنهم من التعامل مع مسؤولياتهم المالية بثقة، مشيراً إلى تطلعه إلى تطوير البرنامج بالتعاون مع المختصين وتوسيع نطاقه للوصول إلى مزيد من الشباب في الإمارات.

وتندرج المبادرة ضمن جهود الهيئة لدعم الطاقات الوطنية الشابة وتشجيعها على تقديم أفكار تستجيب لاحتياجات المجتمع، بما يُعزّز استقرار الأسر وجودة الحياة، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».