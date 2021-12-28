ضحيتا الفيديو الصادم ترويان تفاصيل واقعة السحل في حلوان.. شاهد

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

ضبطت قوات الأمن المصرية من خلال مباحث القاهرة، لصا كان يستقل دراجة بخارية، قام بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من أحداهما بمدينة حلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو صادم متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يوثق لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما باحدي الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقيبة إحدى الفتاتين في الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لانقاذ الفتاتين وسحلها هي الأخري.

وروت آلاء وسما، الشقيقتان ضحيتا واقعة السحل في منطقة حلوان ، إنهما تشبثتا بالموتوسيكل بعد خطف اللص لهاتف إحداهما حسب " القاهرة 24".

وقالت آلاء - 14 سنة، ضحية السحل، إنها تشبت في يد سائق الدراجة النارية: "عضيته في إيده ومسكت في الموتوسيكل، لكنه جرجرني وسحلني، وقعدنا نصرخ".

أما شقيقتها سما- 12 سنة؛ فقالت إنها خافت على شقيقتها فتشبثت بها، لكن البلطجي قام بسحلهما أكثر من 20 مترا.

من جهته، قال محمد عبد المنعم، والد الطفلتين، إنه تلقى خبر سحل طفلتيه بعد انتهائه من عمله كمحامي- حيث كان يحضر إحدى الجلسات بالمحكمة- وفور وصوله؛ توجه للاطمئنان على ابنتيه؛ ثم ذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأعرب عن دهشته واستغرابه بعدما شاهد الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة التي وثَّقت عملية السرقة وسحل الطفلتين والسيدة المسنة، مؤكدًا أنه بعد عدة ساعات من الحادث؛ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

وطالب المحامي محمد عبد المنعم والد الطفلتين، بعلاج السيدة المسنة التي تعرضت للص محاولة إيقافه ومنع عملية السرقة؛ مما أدى إلى سحلها وتعرضها للكثير من الإصابات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول خلال الساعات الأخير، مقطع فيديو، يُظهر لحظة خطف لص لهاتف محمول في أثناء استقلاله دراجة بخارية- موتوسيكل، من طالبتين، في أثناء سيرهما بأحد الشوارع.

ويظهر في مقطع الفيديو، المتهم وهو يسير بسرعة، محاولا الفرار عقب واقعة السرقة؛ فعلقت حقيبة إحدى الفتيات في الدراجة التي يقودها المتهم، فسحلها هي وشقيقتها التي تشبثت بها، وحاولت سيدة، التصدي للص؛ لإنقاذ الفتاتين، فسحلها أيضًا، وسقطت على الأرض.

وأمس، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على اللص- 18 سنة، عاطل، مقيم بالمعصرة، المتهم بـ سحل فتاتين وسيدة في منطقة حلوان بعد سرقة هاتف محمول، وذلك عقب ساعات قليلة من الواقعة.



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