هذا البطل الرياضي هزمه كورونا.. وصفه بالفيروس الصغير فقتله

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

توفي بطل رياضي في لعبة الكيك بوكسينغ متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في مدينة سيني البلجيكية، بعد أن وصف كورونا بـ"الفيروس الصغير" وحاول علاج نفسه في المنزل.

وخرج فريدريك سينيسترا، 41 عاما، المعروف باسم "أندرتيكر"، من المستشفى وأخبر أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعالج أعراضه بعيداً عن المستشفى، لكنه بدأ يعاني من صعوبة في التنفس وأظهرت إحدى الصور البطل الرياضي وهو مستلقي على سرير في جناح العناية المركزة ويتنفس عن طريق أنبوب أكسجين.

ووفق صحيفة "إكسبريس" فإن البطل الرياضي الذي توفي جراء إصابته بالفيروس دخل المستشفى رغماً عنه بأن أجبره مدربه عثمان ييجين على ذلك، وكان فريدريك من المعارضين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة البلجيكية لوقف انتشار فيروس كورونا.

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