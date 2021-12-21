قرعة للفوز بـ"سلة مخدرات" في إسبانيا !

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلنت الشرطة الإسبانية الثلاثاء توقيف شخصين يُشتبه في اتجارهما بالمخدرات كانا يقيمان سحبا بالقرعة على سلتين تحتويان على الكوكايين والحشيش والكحول بجانب قطعة من اللحم المقدد.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها وقعوا على هذا الاكتشاف غير العادي إثر مداهمتهم وكر مخدرات في مدينة مورسيا بشرق البلاد، يشاع أن الرجلين يديرانه، من دون تحديد تاريخ التوقيف.

ولفتت إلى أن الشرطيين عثروا على الحائط على قائمة بعملاء يشاركون في سحبي يانصيب للفوز بـ "سلة مخدرات"، أحدهما في يوم عيد الميلاد والآخر في عيد الغطاس في 6 يناير، وهي مناسبة هامة في إسبانيا.

وقالت الشرطة إن السلة "تضمنت الكوكايين والحشيش والتبغ والنقود وحتى لحماً مقدداً وزنه ثمانية كيلوغرامات".

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