قرود غاضبة تقتل 250 كلباً بطريقة وحشية.. ألقتهم من المباني والأشجار

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

قامت مجموعة من القرود الغاضبة بقتل نحو 250 كلباً بطريقة وحشية في قريتين بالهند، وذلك انتقاماً بعدما تسببت الكلاب في مقتل أحد القرود الصغار.

ونشرت صحيفة "ميرور" صورة لأحد القرود وهو يمسك جرواً إلى مكان مرتفع ويقذفه إلى أسفل، وأوضحت الصحيفة أن القرود التي دفعها الانتقام قتلت 250 كلباً برميها من المباني والأشجار.

وتابعت أن سلسلة الهجمات القاتلة نفذتها القرود الغاضبة بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردًا رضيعاً حتى الموت.

وبحسب الأنباء الواردة، فإن القرود في قريتي ماجالجاون ولافيل في ولاية ماهاراشترا الغربية استشاطت غضباً وقامت بالانتقام الوحشي من الكلاب، وذكر بعض الشهود أن القرود بعد أن قضت على الكلاب وجهت عضبها إلى الأطفال.

وقال القرويون إن السكان المحليون تدخلوا في محاولات لإنقاذ الكلاب وأصيب بعضهم بجروح، ومع تصاعد غضب القرود قامت بجر طفل في الثامنة من عمره بعيداً، وتمكن القرويون من إنقاذ الطفل قبل أن تقتله القرود.

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