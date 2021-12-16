تحذير من 12 تطبيق على الهواتف الذكية تسرق البيانات البنكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر تقرير صادر عن شركة "ثريت فابريك" من مجموعة تطبيقات خبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، وتتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين.

وونقلت "سبوتنيك" عن موقع"cnet" التقني، قوله إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم عن 12 تطبيقا مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية العاملين.

وتسرق هذه التطبيقات البيانات البنكية عن طريق مراقبة وتسجيل لوحة المفاتيح حال استخدامها عبر هواتف الضحايا، ومن المؤسف معرفة أن مثل هذه التطبيقات تم تحميلها نحو 300 ألف مرة حتى الآن.

وخدع مطورو تلك التطبيقات المستخدمين عن طريق تقديم تطبيقات تبدو شرعية ولا تحتوي برامج ضارة، وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات تطلبت من المستخدم تحديثها، وهنا يتم تثبيت البرنامج الخبيثة، وشملت قائمة هذا النوع من التطبيقات الآتي:

Two Factor Authenticator

Protection Guard

QR CreatorScanner

Master Scanner Live

QR Scanner 2021

QR Scanner

PDF Document Scanner - Scan to PDF

PDF Document Scanner

PDF Document Scanner Free

CryptoTracker

Gym and Fitness Trainer

Gym and Fitness Traine

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