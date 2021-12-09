"مهرجان شيماء 2".. ضبط شخصين لتصويرهما فيديو غنائي على سرير في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مصحوب ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفًا على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية المصرية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

بالفحص تبين أن الشخصين، أحدهما حاصل على دبلوم، والآخر طالب، ومقيمين بمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قررا بقيام الأول بالغناء والثاني بتصويره، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادي دون تصريح من الجهات المختصة.

يذكر أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا تظهر شابين خلال تصويرهما مقاطع فيديو، ووضعهما سريرًا في وسط الشارع، بأحد شوارع مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، أمام المعهد الديني للفتيات، وعلى بُعد خطوات من الإدارة التعليمية.

وتبين من الصور أن أحد الشباب نائم على سرير بوسط الشارع، وأمامه آخر يصوره بكاميرا، ثم يقوم ويؤدي بعض الحركات، ما يشير إلى احتمالية كونه مقطعا غنائيا أو مشهدا تمثيليا يُبث على أحد المنصات.

آثار الفيديو غضب بعض المواطنين، وخاصة مع استخدام الشباب سريرًا، ووضعه في أحد الشوارع الحيوية بمدينة السنبلاوين، وتوالت التعليقات السلبية على الصور، وسط مطالبات كثيرة بضرورة ضبط الشاب والمصور، ليكونا عبرة لغيرهما.

كما ربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بين الصور المنتشرة ومهرجان شيماء، والذي تصدر التريند خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنه سيكون بداية لسلسة من الانهيارات الذوقية للشباب، تحت تأثير هوس التريند، وطالبوا الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لمثل تلك الأفعال والتصرفات الشاذة، حفاظًا على الذوق العام، قبل أن تلقي القبض على الشابين.

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