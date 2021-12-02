أمواج تسونامي تغرق الإسكندرية.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسبب سوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له محافظة الإسكندرية المصرية منذ أمس الأربعاء، بغرق أجزاء من نادي المهندسين المطل على البحر.

وبلغت المياه الناتجة عن ارتفاع أمواج البحر منطقة ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية وبعض المكاتب المطلة على الجانب البحري من النادي بعد أن تجاوزت شدتها حواجز الأمواج الموضوعة لحماية النادي. حسب موقع "مصراوي".

ويظهر في مقاطع فيديو متداولة من داخل نادي المهندسين بالإسكندرية لحظة خروج مياه الأمواج متجوزة الحواجز الصخرية لتجرف في طريقها عشرات المقاعد التي وضعت لأعضاء الناي قرب الشاطئ وصولا إلى غرق ساحة انتظار السيارات وأروقة النادي فيما وصفه البعض بأمواج تشبه "التسونامي".

يذكر أن نادي المهندسين البحري بالإسكندرية تعرض للغرق بمياه الأمواج والأمطار مرتين مطلع 2018، ما تسبب في حدوث أضرار بالنادي.

وتضررت أجزاء من كورنيش الإسكندرية أمس الأربعاء بسبب ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، تزامنا مع قدوم نوة قاسم، بمناطق لوران والجمرك والمكس والمنتزه.

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