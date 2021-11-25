"أفتكره بلاستيك".. تمساح ينقض على سائح بالفلبين أثناء التقاطه سيلفي (فيديو)

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

هاجم تمساح طوله 12 قدما سائحا في الفلبين بعد أن ظن الأخير أنه نموذج بلاستيكي وصعد إلى حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي في متنزه بالفلبين.

وتفاصيل الواقعة الغريبة، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن السائح نيهيمياس شيبادا كان يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو، قبل أن يلمح التمساح، مشيرة إلى أنه اعتقد أنه من البلاستيك، ليقرر بعدها دخول حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي معه.

وبمجرد أن بدأ الرجل البالغ من العمر 68 عاما يلتقط الصور، فوجئ بالتمساح، ينقض عليه ويسحبه من ذراعه إلى الماء.

وأظهر مقطع فيديو نيهيمياس وهو يصرخ طلبا للمساعدة، بينما يجره التمساح من ذراعه اليسرى.

ولحسن حظه تمكن من الهروب من فكي التمساح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، حيث كشفت الفحوصات أنه أصيب بكسور، إضافة إلى بعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وفخذه.

وبعد الحادث، ألقت عائلة نيهيمياس باللوم على المدينة الترفيهية لعدم وضعها لافتات تحذر الزوار من خطورة التماسيح.



هذا ما يحدث عندما تمازح تمساحاً.. نجا سائح من موت محقق بعد هجوم مباغت من تمساح في متنزه بالفلبين، وذلك بعد أن اقتحم حوض التمساح لالتقاط صور سيلفي معه، و أُصيب بكسور في العظام، إضافة إلى بعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وقدمه. pic.twitter.com/wGAJeoSo4D — مصدر (@MSDAR_NEWS) November 25, 2021

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