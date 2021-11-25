الصين تحظر على المشاهير التباهي "بالثروة المفرطة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حظرت الصين على المشاهير التباهي بالثروة و"المتعة المفرطة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضرورة التزام نجوم البوب بـ"القيم الاشتراكية الأساسية".

وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة حسابات المشاهير وإبلاغ الدولة بالانتهاكات.

وأعلنت إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC) أن المشاهير في الصين لم يعد بإمكانهم "التباهي بالثروة" أو "المتعة الباهظة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت بأن حسابات المشاهير والمعجبين يجب أن "تتبع النظام العام والعادات الجيدة، وتلتزم بتوجيه الرأي العام الصحيح، وتعزز القيم الأساسية الاشتراكية، وتحافظ على أسلوب صحي".

ويأتي الإعلان مكملا للحملة الصينية الصارمة على صناعة الترفيه المتنامية في البلاد، حيث يقاوم المسؤولون فضائح المشاهير ومجموعات المعجبين عبر الإنترنت، التي يقولون إنها تسبب اضطرابا اجتماعيا.

كما يحظر إشعار الثلاثاء على المشاهير نشر شائعات، ونشر معلومات كاذبة أو خاصة، واستفزاز مجموعات المعجبين بالهجوم اللفظي على بعضهم البعض، وتشجيع المعجبين على المشاركة في "جمع التبرعات غير القانوني أو الاستثمار غير العقلاني".

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